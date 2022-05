Tehisintellektil põhineva raamatupidamisteenusega soovib kohalik idufirma kindlustada turuliidri koha ka Eestis

“Kuigi me ei mõtle endast kui raamatupidamisfirmast, oleme faktiliselt juba täna Eesti raamatupidamisturu liidrid. Xolot kasutab 3,200 Eesti e-residentidele kuuluvat osaühingut, lisaks on meie platvormil 115,000 üksikettevõtjat üle kogu maailma,” ütles Xolo juhatuse esimees Allan Martinson.

“Meid eristab tavalistest konkurentidest kõrge automatiseerituse tase. Erinevad raamatupidamistegevused on automatiseeritud 70-99% ulatuses ning meil töötavad inimesed ei tegele rutiinsete tegevustega vaid on keskendunud parima klienditoe osutamisele. Seetõttu on meie klientide rahulolu, mida me mõõdame NPS (Net Promoter Score) meetodiga, Apple’ga sarnasel tasemel,” lisas Xolo ärijuht Tarmo Osman.

Seni välisturgudel väikeettevõtjatele keskendunud Xolo plaanib kindlustada globaalsel tasandil saavutatud liidri positsiooni nüüd ka kodumaal. “Eestis tegutseb 120,000 osaühingut, millest suurem osa on ühe või null töötajaga. Iga aasta asutatakse üle 10 tuhande uue osaühingu. Meie eesmärk on saada neist oluline osa oma platvormile,” räägib Martinson ambitsioonidest Eesti turul.

Xolo veebipõhine platvorm võimaldab ettevõttel arvete esitamist, kulude juhtimist, maksete vastuvõtmist pangaülekannete ja krediitkaartidega ja jooksvat ülevaadet äritegevusest. Teenuse osaks on ka täis-raamatupidamisteenus, maksudeklaratsioonide ja aastaaruannete esitamine. Kõik dokumendid digitaliseeritakse ja kategoriseeritakse automaatselt, suhtlus maksuameti ja Äriregistri süsteemidega on täisautomaatne.

Martinsoni sõnul on kliendid Xolo platvormiga olnud rahul just kasutajamugavuse tõttu: “Meie eesmärk on olla nii nähtamatu kui võimalik. Iga minut, mida ettevõtja kaotab raamatupidamisele või haldusele, on kaotatud minut.”