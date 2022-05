Kuidas saab Venemaad veel survestada? Ühte meetodit ei ole veel väga kaalutud

Kuidas peaks EL toime tulema Vladimir Putini sõja majanduskuludega? See ei ole sama, mis nende kulude minimeerimine. Tegemist on sõjaga, millest sõltub Euroopa ja võib-olla ka demokraatia enda tulevik. Sellistel aegadel on majanduspoliitika eesmärk toetada sõjategevust. Poliitika peaks püüdma maksimeerida agressori kulusid võrreldes ELi, eriti selle kõige haavatavamate kodanike kuludega. Kuidas seda tuleks teha?