Eile lõppenud föderaalreservi kohtumisel otsustas USA keskpank, et tõstab föderaalset fondi määra poole protsendi võrra, mis on järsim tõus alates 2000. aastast. Kui tavapäraselt on intressitõstmised justkui mürk aktsiaturgude jaoks, siis börsid reageerisid föderaalreservi juhi Jerome Powelli sõnumitele positiivselt.