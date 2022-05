Eesti Energia andis täna ülevaate esimese kvartali tulemustest. Juhatuse esimees märkis, et elektri hinnad on kasvanud, samas on näha huvi päikeseenergia tootmise osas. Anti ülevaade ka fikseeritud paketist. Lisaks selgitas Sutter, miks on elektri hind praegu jätkuvalt kõrge.