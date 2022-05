Kas 2019. aasta TOP101 võitjalt on oodata comebacki?

Arvestades kui sündmusterohked on olnud viimased paar aastat, võime eeldada, et ka topi koosseisus tuleb mitmeid fundamentaalseid muudatusi. Tallinki perspektiivis on tulemusi märkimisväärselt mõjutanud suurenenud kütusehinnad, mis 2021. aasta jooksul tõusid 28%, pannes seeläbi surve alla kasumimarginaalid. Teine tuumikpõhjus tulemuste halvenemisel oli meie naaberriigi karmid koroonameetmed, mis halvasid Tallinki ühe tähtsaima reisimarsruudi Eesti-Soome, kus kriisieelsetel aastatel sõitis kokku 4 laeva ning mis genereeris varasemalt 37.3% kogukäibest. Ei aidanud ka meie peaministri Kallase kiri Sanna Marinile ning Tallinkil tuli korraldada lisaemissioon suurendades aktsiakapitali ca 10% võrra. Kapitalisüst mõjub kindlasti ettevõttele positiivselt ning on hea näha, et Eesti rahvas usub siiamaani Tallinki potentsiaali.