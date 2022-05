Delfi Ärilehe Suure ennustusmängu vahekokkuvõte: must kuld ja tuumaenergia on uued vedurid

USA börsiindeksi S&P 500 jaoks oli aprill ajalooliselt kehv kuu ning aasta algas sama nigelalt viimati 1939. aastal . Turu üleüldisest langusest hoolimata on päris palju neid, kes on suutnud oma ennustustega jääda plussi. Võrreldes märtsi lõpuga on siiski neid pea poole võrra vähem, kokku 409 inimest.

Täpselt nii nagu S&P 500-s on kõige paremini sel aastal vastu pidanud energiasektor, võib seda märgata ennustusmängu liidrite edetabelist: kes on tasa ja targu võitnud Brenti toornafta hinnatõusust, kes tuumaenergiaettevõtte Fermi Energia osaku hinna tõusust. Hästi on ka läinud neil, kel õnnestus jaanuaris krüptoraha Terra põhja tabada, kuid keegi kogu raha ulatuses seda ei julgenud teha. Teisalt on seni kõige kehvemini läinud neil, kes otsustasid panustada krüptorahale Polygon, kaotades kohati pea pool oma rahast.