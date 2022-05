Elering lõpetas LNG-terminali läbirääkimised Alexelaga. "Eestil võiks olla korralik regionaalne eduprojekt energeetikas"

„Kaks kuud kõnelusi on näidanud, et Eleringil puudus soov terminal Eestisse rajada, nii selleks sügiseks kui üldse. Arutelu on käinud selle üle, kas me ligi 40 miljoni investeeringu juures peaksime aktsepteerima kahjumit 15 või 30 miljonit. Samas Eleringi ligi saja miljoni euro suurune plaan näeb ette sisuliselt laeva hankimise soomlastele Eesti maksumaksja raha eest. Ja takistuseks ei ole seal, et kümne aasta rent on laeva algsest ehitushinnast üle kahe korra kallim ja laevaomanik teenib erakorraliselt suure kasumi,“ märkis Alexela kontserni juhatuse esimees Marti Hääl.