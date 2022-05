Aasta algas tehnoloogiasektorile katastroofiliselt. Meta on kukkunud 38%, Nvidia 37%, Aphabet 19%, Microsoft 17%. S&P 500 indeks on praeguseks kukkunud aasta algusest 13,5%. Samas leidub üks varaklass, mille indeks on tõusnud rohkem, kui Meta on langenud.