Kas aktsiad on piisav kaitse inflatsiooni eest?

Kui aga turukeskkond muutus, ajas see investorid närvi. Varasema 3% inflatsiooni puhul oli neid rahuldanud 3% dividenditootlus, ent kui inflatsioon oli juba vähemalt 7%, tahtsid nad saada ka oma finantsvaradelt 7% dividende. Kiire inflatsiooni ajal on paraku enamikul ettevõtetel väga keeruline dividende kasvatada, sest sisendhinnad kallinevad ja ettevõtete kasumimarginaal on surve all. See jätab suurema tootluse saamiseks investoritele ainult ühe viisi: aktsiahind peab lihtsalt piisavalt kukkuma, et see pakuks sama dividendimakse juures 3% asemel 7% tootlust. 1970. aastatel pidid paljud aktsiahinnad selleks poole kaotama. Aastail 1973–1974 odavnes näiteks Dow Jonesi aktsiaindeks 45%.