Mitmed pikaajalised trendid on pöördumas

Senikaua kuni reaalintressimäärad on rekordmadalal tasemel ja üle 5% miinuspoolel, ei ole tõenäoliselt võimalik inflatsioonitonti kontrolli alla saada. Seitsmekümnendatel murti USA-s hinnakasvu selgroog alles siis, kui tollane keskpanga president Paul Volker tõstis järsult intressimäärasid. Need saavutasid tipu 1981. aastal, jõudes 20%-ni.

Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis hakkab hinnakasv tekitama hinna- palgakasvuspiraali. Euroopas on see oht erinevate rändetrendide tõttu märksa väiksem.

Minu jaoks on investorite praegune optimism põhjendamatu isegi juhul, kui realiseerub kõige positiivsem stsenaarium ja Vene sõjavägi sunnitakse Ukrainast ruttu taganema. Sanktsioonide mõju ei kao kiiresti kuhugi ning energia ja toiduainete hindade peatset alanemist on naiivne loota. Ajalooline paralleel on 1973. aasta naftakriis: Araabia riigid küll kaotasid sõja, kuid kutsusid esile üleilmse energiakriisi ning põhjustasid võitjate riikide majandusele olulist kahju.

Aktsiaturud on viimastel aastakümnetel muutunud geopoliitiliste riskide suhtes järjest ignorantsemaks. Minevikus kandsid ütlused „Osta siis, kui veri on tänavatel“ või „Osta siis, kui kuuled püsside paukumist“ mõtet, et kui kõik teised müüvad, siis on võimalik odavalt osta. Viimasel ajal on aga just massid hakanud vanu õpetussõnu võtma sõna-sõnalt. Aktsiaturud on vaatamata verevalamisele ja püsside paukumisele endiselt rekordiliste kõrguste lähedal, mis sisuliselt tähendab, et nende soovituste algne mõte on pööratud pea peale.

Sõda Ukrainas annab maailmamajandusele järjest valusaid lööke, kärpides ÜRO majandusekspertide hinnangul 2022. aastal üleilmset majanduskasvu 1% võrra. Sõja negatiivne mõju avaldub peamiselt kolme kanali kaudu. Esiteks, kõrgemad toormehinnad toidavad niigi hoogsat ja üha kiirenevat inflatsioonitempot, mis vähendab tarbijate sissetulekuid ning seetõttu ka nõudlust. Teiseks, löögi on saanud väliskaubandus ja eelkõige Euroopa ettevõtete tarneahelad on häiritud. Kolmandaks, ettevõtete ja investorite kindlustunne kahaneb, mis võib pikemas plaanis mõjutada ebasoodsalt kapitali kättesaadavust ning varade hindasid.

Kui seitsmekümnendatel oli USA aktsiaturgude väärtus umbes 40% riigi SKP-st, siis praegu on see suhtarv ligikaudu viis korda suurem, ulatudes 200%-ni. See tähendab, et ameeriklase majanduslik kindlustunne sõltub neil päevil rohkem kui kunagi varem sellest, mida teevad aktsiahinnad.

Pärast 2008. aasta finantskriisi püüdsid keskpankurid kasutada niinimetatud rikkuseefekti, aidates aktsiaturud tõusule selleks, et majandus käima tõmmata. Praegu seevastu paistab, et on hakatud mängima mõttega, et lihtsaim viis inflatsioon kontrolli alla saada on panna rikkuseefekt toimima tagurpidi, kutsudes esile aktsiaturgude languse.

Loe (vaata) USA keskpanga endise kõrge ametniku Bill Dudley selleteemalist arvamuslugu siit. Paistab, et keskpanga poolt tasuta jagatud niinimetatud put-optsioon, millega investorid on pärast finantskriisi arvestanud, on muutunud järsku väärtusetuks. Siiani on keskpangad turgude iga väiksema languse korral investoritele appi tulnud, kuid nüüd tundub, et mängitakse mõttega, et finantsvarade hinnalangus aitaks piirata kaupade ja teenuste hinnatõusu.

Kust leida varade kasvu?

Ma usun, et maailm on suurte muutuste lävel. Mitu trendi, mis on kestnud aastakümneid, on pidurdumas või isegi juba pöördunud. Kaks aastat tagasi kardeti deflatsiooni, nüüd on aga inflatsioonitempo nii USA-s (8,5%) kui ka Saksamaal (7,3%) viimase 40 aasta kõrgeimail tasemel. Lühiajalised intressimäärad, mis on sisuliselt keskpankade määrata, on endiselt erakordselt madalad: ühe kuu euribor on ikka veel umbes –0,5%.

Pikaajaliste võlakirjade intressimäärad, mida keskpangad ei suuda samal määral kontrollida ning mille kujunemisel mängivad rolli ka nõudmine ja pakkumine, on hakanud aeglaselt kerkima, olles tõusnud nii Euroopas kui ka USA-s viimase kahe aastaga ligikaudu 1,5 protsendipunkti.