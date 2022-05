Eestis on kasvav trend osta alternatiivkütusel sõitvaid autosid

Tänavu on alternatiivkütuseid kasutavate autode osakaal uute sõiduautode müügitulemustes pidevalt ületanud 40% piiri.



Alternatiivkütuseid kasutavate sõiduautode müüginumbrites käib Eesti ühte jalga tendentsidega Euroopa uute sõiduautode turul. Eestis on tänavu hübriid-, elektri- ja gaasiautode osakaal uute sõiduautode müügitulemustes püsinud stabiilselt 43-44% piires.



Aprillis müüdi Eestis 1778 uut sõiduautot, mis jääb eelmise aasta aprillikuu müügile alla 25,8%. Kokku on Eestis tänavu nelja kuuga müüdud 6969 uut sõiduautot, mida on 14,2% vähem võrreldes möödunud aasta sama perioodiga.



Segmentidest oli ka aprillis jätkuvalt suurima osakaaluga keskmised maasturid 37,6 protsendiga. Järgnesid väiksemad keskklassi autod (16,6%) ja väiksemad maasturid (15,7%). Kogumüügist moodustasid alternatiivkütuseid kasutavad autod 42%, sealhulgas müüdi hübriidautosid 651, elektriautosid 79 ja CNG gaasiautosid 17.



Jätkuvalt oli edukaimaks automargiks Toyota, milliseid osteti aprillis 412. Esikolmikusse mahtusid ka KIA (210) ja Škoda (190). Mudelite esikolmiku moodustasid Toyota RAV4 (174), KIA Sportage (105) ja Toyota Corolla (87).



Tarbesõidukeid anti aprillis klientidele üle 434, mida oli 16,5% vähem kui mullu aprillis. Tänavu nelja kuuga on Eestis müüdud kokku 1800 uut tarbesõidukit, mis jääb eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 9,5%. Automarkidest olid edukaimad Toyota (74), Renault (72) ja Peugeot (58). Veokite segmendis tegid parima müügitulemuse Volvo (23), Scania (18) ja Mercedes-Benz (17).