FOTOD | Minister Aas Alexela ja Eleringi tülist: Alexela ei ole mängust väljas

Minister Aas märkis, et arutelud jätkuvad järgmisel nädalal. Osapooletele jäeti koduülesandeks liikuda sihi suunas, et kõiki turuosalisi koheldaks võrdselt. Samuti selle juurde käivad matemaatilised arvutused.

"Plaan on, et terminal on sügiseks valmis. Ehitamisel võivad tõrked olla," ütles Aas.

Juhul, kui plaani realiseerida ei õnnestu, on plaan B-ga on tegelema hakatud. "Elering on soetanud kaitstud tarbijate varu. Tehakse tööd, et kohtades, kus saaks gaasi asendada muu energiaga, tegeletakse. Talvel võib gaasist jääda puudu suurtel tööstustarbijatel, mitte tavatarbijatel," kommenteeris Aas.