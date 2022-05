OTSEBLOGI | Taavi Aas asus Alexela ja Eleringi tüli lahendama: Alexela ei ole mängust väljas

Täna kohtub LNG vastuvõtuvõimekuse rajamise aruteluks eraettevõtjatega ka majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas. Lisaks kohtub ta Eleringi esindajatega.

Minister Aas ja Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi annavad ülevaate teemast täna kell 15.30 ministeeriumide ühishoones Suur-Ameerika 1.

„Kaks kuud kõnelusi on näidanud, et Eleringil puudus soov terminal Eestisse rajada, nii selleks sügiseks kui üldse. Arutelu on käinud selle üle, kas me ligi 40 miljoni investeeringu juures peaksime aktsepteerima kahjumit 15 või 30 miljonit," rääkis Alexela kontserni juhatuse esimees Marti Hääl.

"Samas Eleringi ligi saja miljoni euro suurune plaan näeb ette sisuliselt laeva hankimise soomlastele Eesti maksumaksja raha eest. Ja takistuseks ei ole seal, et kümne aasta rent on laeva algsest ehitushinnast üle kahe korra kallim ja laevaomanik teenib erakorraliselt suure kasumi,“ märkis Hääl.

Tänasele uudisele reageeris kiirelt Eesti 200 juhatuse liige Lauri Hussar. ​“Sellise otsusega on Elering näidanud suutmatust pidada läbirääkimisi ja teha koostöös erafirmadega LNG lahenduse leidmiseks, mis on Eesti riigi ainus viis tagada sügiseks energiajulgeolek ja saavutada sõltumatus Vene torugaasist."

"See on meie julgeoleku seisukohalt eksistentsiaalne küsimus. Lisaks julgeolekule on see ka eetika ja moraali küsimus, sest Eesti maksumaksjate raha eest ei tohi rahastada Putini verist sõjamasinat, mis tapab iseseisvust soovivas Ukrainas süütuid naisi, lapsi ja mehi”, lausus Hussar.

Rääkides riigi ja eraettevõtete vahelise koostöö vajalikkusest rõhutas Hussar, et tugev ja edukas on see riik, mis suudab ning soovib teha eraettevõtjatega koostööd parema ja turvalisema tuleviku nimel, mitte ei tegele nende kiusamise ega ahistamisega.