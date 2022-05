Energeetikaettevõtte tegevjuht kritiseerib Eesti Energia iganenud ärimudelit

„Kahju on kuulda, et Eesti Energia plaanib jätkata oma vana ärimudeliga,“ sõnas Fuseboxi asutaja ning tegevjuht Tarvo Õng. „Selliselt tegeletakse uute ja keskkonnasõbralike energiaallikate väljatöötamise asemel lihtsalt öeldes ahju kütmisega. Kuigi on arusaadav, et energiavarustuskindluse tagamine on riigi seisukohalt hädavajalik, on põlevkivi jaamade reservvõimsuseks kasutamisele olemas ka paremaid alternatiive.“