KUULA SAADET | Miski ei ole enam endine: Euroopa pöörab fossiilsetele kütustele selja

Euroopa teeb meeleheitlikke samme sellest sõltuvusest vabanemiseks, Eesti on juba Vene gaasist lahti öelnud ja aina enam riike liitub selle otsusega. Samas oleme kaugel sellest, et saaksime reaalselt ida poolt tulevad „kütusekraanid” kinni keerata. Paljudes tekib ehk küsimus, miks on nii raske Venemaalt tulevast gaasist ja naftast loobuda. Samuti küsimus, mis saab edasi, mis on alternatiivid.

„Euroopa päevani on veel natukene aega, kuid komisjoni president kuulutas välja juba kuuenda sanktsioonide paketi, mis Euroopa Liidu poolt Venemaa agressiooni mõjutavad. Mis on väga eriline, märkimisväärne ja peegeldab seda olukorda ning probleeme, mis meie ees seisavad. Valdkonnas tegutsevad inimesed on muutuste vajalikkusele pikalt tähelepanu juhtinud, kuid nüüd seoses sõjaga Ukrainas suruti nende muutuste vajadus meile lihtsalt peale. See, et me Venemaa naftast, gaasist ja kivisöest sõltuvad oleme ja olime, polnud kellelegi uudis, seda näitasid numbrid ja statistika. Täna tuli aga see teadmine ehk ootamatult fookusse, et kui sõltuvad me naabri kütustest oleme ja kui raske on kiiresti end neist lahti lõigata,” ütles Eesti Varude Keskuse juhatuse esimees Priit Enok.

2050. aastaks on Euroopa Liit võtnud omale ambitsioonika eesmärgi muutuda süsinikneutraalseks. Fermi Energia tegevjuhi Kalev Kallemetsa sõnul on see ainus võimalik tee, et päästa planeet ja see, et inimesed saaksid edasi eksisteerida. Kallemets toob näite, et viimased kuud on Indias olnud äärmiselt kuiv ja palav, samas kui mõnes Soome piirkonnas on veel täna –15 kraadi. Kõik see mõjutab toidutootmist ja toidu hinda, mida me peaksime hakkama ka Eestis tundma.