KUULA SAADET | Noored ja sõda sunnivad Euroopat kliimaneutraalseks

9. mail tähistame taas Euroopa päeva, mis pakub hea võimaluse arutada ka kliima ja keskkonna hetkeolukorra üle. Kaks noorema põlvkonna edukat inimest, eAgronomi asutaja ja tegevjuht Robin Saluoks ning Cleantech Estonia tegevjuht Erki Ani selgitavad, kuidas nemad näevad meie ees seisvaid probleeme ja väljakutseid. Pakuvad ka lahendusi.

„Kliimamuutused on suur globaalne probleem, kuid lisaks muutunud loodustingimustele ja sellest tingitud rändekriisile on tegemist ka olulise majandusprobleemiga. Majanduskahjud, mis tekivad kogu maailmas, kui me kliimaprobleemidega ei tegele, on kordades suuremad sellest, mis kahju tekitas koroona või on tekitamas sõda Ukrainas. On kaks suurt väljakutset. Kliimamuutus on toimunud väga aeglaselt, kuid see vajab kiiret reageerimist. Teiseks ei ole indiviidil üksi võimalik muutusi esile kutsuda. Siis on vaja panna seljad kokku riikidel, organisatsioonidel, valitsustel ja indiviididel,” selgitab Saluoks.

Kõik algab Saluoksa sõnul aga sellest, et loodust säästvad ja kliimat parandavad tegevused peavad olema need tegevused, mis toovad ka kõige suuremat majanduslikku kasu.

„Vaid niimoodi on võimalik tuua kiiret ja efektiivset muutust. Euroopa Liidul on siin väga tugevad hoovad, kuidas sellist liikumist mõjutada. Peamiselt läbi toetuste ehk raha ümberjagamise neilt, kes oma tegevuses saastavad, neile, kes ei saasta. Ehk siis ettevõtted, kes ei ole kliimapositiivsed, peavad maksma rohkem, et saaks toetada neid, kes on võtnud suuna roheliseks. Teine suur mõjutuskanal on finantssüsteem ja peamiselt pangad, kes ise peavad olema rohelised, et saada turgudelt raha parematel tingimustel, ja kes siis edasi finantseerivad parematel tingimustel neid, kes samuti roheliselt mõtlevad. Hetkel pole Euroopa Liit võtnud veel otsust trahvida neid, kes kliimat oma tegevuses üheks fookuseks pole võtnud, kuid usun, et väga kaugel see otsus ka ei ole,” selgitab Saluoks.

Tehnoloogia rohepöördeks on olemas