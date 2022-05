SUUR ÜLEVAADE | Autoturul seis segane ja palju muutunud. Millal sa oma lemmikmargi kätte saaksid?

Võtsime ette populaarsemad automargid Eestis, et uurida, milline ikkagi on nende olukord täna ning kaua klient peab autot ootama. Nende õnneks on tarbijad muutunud autode osas kannatlikumaks. Mis sul ikka teha on, kui lemmikmargi ja -mudeli saamiseks pead just nii kaua ootama - variant on ka otsida kaupmees, kel autosid laos igas mõõdus, kuid kuna auto on inimese elus tihti kinnisvara järel suuruselt teine ost, siis kergekäeliselt neid otsuseid ei tehta. Mis autoturul täna toimub? Millised on probleemid ning kas lahendused koputavad juba uksele?