Juba alates 2021. aastast kummitab Eesti ja Tallinna elamispindade müügipakkumiste turgu pakkumiste puudujääk ehk defitsiit. Järgnevalt on uuritud lähemalt, mis on defitsiidi põhjused, miks turg ei toimi ja arendajad kuumale turule pakkumisi juurde ei too.