Maailma suuruselt kolmas majandus loobub Vene nafta impordist

Keelu mõju on tõenäoliselt piiratud, sest Jaapan ehk maailma suuruselt kolmas majandus importis märtsis Venemaalt vaid 3,6% 2021. aastal tarbitud toornaftast. See samm ähvardab bensiinikulusid suurendada, mis on õhutanud inflatsioonihirmu enne kahe kuu pärast toimuvaid parlamendi ülemkoja valimisi.