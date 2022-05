Transpordi- ja logistikaorganisatsioonid: juba 5 senti hinnaerinevust tanklates viib Lätti tankima

Esiteks kehtestas Euroopa Liit Venemaa nafta embargo ja teiseks loobus Läti ajutiselt biokütuste segamise kohustusest. Kui rahandusminister oma eelnevat lubadust ei täida ja riik midagi ette ei võta, siis tähendab see edaspidigi kõrgeid hindu tanklates ja eelkõige taaselustuvat piirikaubandust, rõhutavad transpordi- ja logistikaorganisatsioonid.

„Juba viiesendine hinnaerinevus tanklates viib Eesti vedajad Lätti tankima. Lätlased loodavad aga hinda langetada 12-14 sendi võrra,“ selgitas Eesti Logistika ja Ekspedeerijate Assotsiatsiooni (ELEA) juhatuse liige Herkki Kitsing. „See on kõik meie riigieelarvesse saamata jääv tulu.“

„Uuel nädalal hakkavad lõppema riigi lisaeelarve arutelud ja nüüd on tõesti viimane hetk teha õige otsus ja langetada kütuseaktsiisi. Rahandusminister lubas mõned nädalad tagasi, et Eesti reageerib vastavalt, kui naaberriigid otsustavad oma kütusepoliitikat muuta. Nüüd on Läti jõulise sammu astunud ja sektor tahaks näha, kas need sõnad olid ministril lihtsalt suusoojaks öeldud,“ lisas Kitsing.

„Riigi sõnum on olnud siiani väga hea, et tasakaalustada aktsiisipoliitikat ja muid kütuse hinda mõjutavaid regulatsioone naaberriikidega. Täna on kätte jõudnud hetk, et vana olukord ehk piirikaubandus võib taastuda ja Eesti ettevõtted kaotavad konkurentsis, kui riik midagi ette ei võta,“ täiendas ELEA nõukogu liige Rainer Rohtla.