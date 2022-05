Algas EfTENi kinnisvarafondi osakute avalik pakkumine

„Börsileminek on olnud EfTEN United Property Fundi eesmärk asutamisest peale ning arvestades senist suurt huvi osakute vastu on algav emissioon igati loogiline samm. Fondi suur pluss seisneb unikaalsuses, kuna see on Balti ärikinnisvara n-ö indeksportfell, kus esindatud erinevad kinnisvaraturu segmendid: rahavoogu tootvad ärihooned, kinnisvaraarendused ja üürikorterite projektid. Seega fondi kaudu saavad investorid endale läbilõike kogu Balti kinnisvarasektorist, hakates Baltimaades büroohoonete, hotellide, kaubanduskeskuste või üürikorterite omanikeks,“ ütles EfTEN Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla pressiteates.