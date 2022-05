Harju Elekter katkestab sõja mõjude tõttu Eesti Energiaga lepingu

"Oluliselt muutunud majanduskeskkond, kus peale Ukraina sõja puhkemist on järsult tõusnud sisendmaterjalide, komponentide ja energiahinnad, ei soosi varasemalt kokkulepitud tingimustel lepingu jätkamist, mistõttu otsustati lepingut järgnevaks 24 kuuks mitte pikendada," sõnas ettevõtte juht Tiit Atso.

Praeguseks on Harju Elekter Elektrotehnika tarninud Enefit Connectile üle 600 alajaama kogumahus ligikaudu 15 miljonit eurot.

Harju Elekter on ülei 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusala on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergiasektorisse, pakkudes päikeseenergiajaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette.