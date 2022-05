Jagatava mahuga mobiilipakett aitab perel raha kokku hoida

Päris tihti juhtub ka nii, et mõnel pereliikmel saab mobiilse interneti maht enne kuu lõppu otsa, teisel jääb aga üle. Ka sellistel juhtudel on lahenduseks jagatava mahuga pakett, võimaldades erinevate kasutajate vahel mobiilse interneti mahte jooksvalt ümber jagada.

Jagatava mahuga pakette saab kasutada ka 5G võrgus, mille Telia on ainsana Eestis juba enam kui 160 asukohas avanud.

Siin on neli peamist põhjust, miks on jagatava mahuga mobiilse interneti pakett kasulik valik just peredele.

Mitme mobiilipaketi asemel ÜKS

Selle asemel, et osta igale pereliikmele või nutiseadmele eraldiseisev mobiilse interneti pakett, saab soetada kasutaja(te) vajadusele vastava ühe paketi. Selles paketis sisalduvat mahtu saab jagada kuni viie erineva kasutaja ja/või nutiseadme vahel.



Mugavam hallata oma mobiilimahte

Mitme kasutaja või seadme vahel jagatavat mobiilse interneti mahtu on tunduvalt mugavam ja kergem hallata kui näiteks kolme või nelja erinevat paketti. Telia iseteeninduses saab pere esindaja määrata, kui palju mahtu igale kasutajale või seadmele parasjagu vaja läheb ning samas on ka näha, palju erinevad kasutajad või seadmed on oma mahtu tarbinud.

Mugavam arveldada ja kulusid kontrollida

Jagatava mahuga paketi puhul on arveldamine märksa lihtsam – klient tasub vaid ühe mahuga paketi eest, selle asemel, et tegeleda iga kuu erinevate pakettide arveldamise ja kuludega. Lisaks võimaldab jagatava mahuga pakett soovi korral määrata igale kasutajale või nutiseadmele mahupiirangu. See annab võimaluse juhtida näiteks lapse internetikasutust paindlikult.



Üks suurem pakett on soodsam kui mitu väiksemat

Suurema mahuga ja jagatav mobiilse interneti pakett on üldjuhul soodsam kui näiteks neli eraldiseisvat väiksema mahuga paketti. Seetõttu annab jagatava mahuga pakett perele võimaluse oma sideteenuste pealt igakuiselt kokku hoida.