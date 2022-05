Protest kõrge hinna vastu? Kütuse müüginumbrid jätkavad langustrendi

Eesti Õliühingu hinnangul on ärevaks tegev trend just diislikütuse müügimahtude vähenemine – võrreldes kütusesektori esindusorganisatsiooni baasprognoosiga oli tanklamüük aprillis umbes 3,5 miljoni liitri võrra madalam.

Õliühingu tegevjuht Mart Raamat sõnas, et kui märtsis tabas hinnašokk eratarbijaid, siis aprilli müüginumbrid näitavad, et pihta hakkab saama ka Eesti majanduskeskkond. „Umbes 75% kogu mootoribensiinist tarbitakse eraisikute poolt ja selle kütuse müük langes juba märtsis 12 protsenti, langustrend on jätkuv ka aprillis. Diislikütus tarbitakse valdavalt ärisektori poolt ja prognoosist 6 protsenti madalamad müüginumbrid näitavad, et meie ettevõtetele hakkab kõrge kütusehind valusalt mõjuma. Vene agressiooni tõttu on just diislikütuse maailmaturu hinnad proportsionaalselt rohkem tõusnud ja seetõttu on hinnatase tanklates pea võrdne mootoribensiiniga,“ selgitas Raamat ka hinnatõusu tagamaid.

Raamat märgib, et erinevalt teistest Euroopa Liidu riikidest pole Eesti seni veel kõrgetele kütusehindadele leevendust pakkunud. „Kui vaatame teisi meie piirkonna riike, siis nii Poola, Saksamaa kui ka Rootsi on kütuseaktsiise langetanud. Soome ja Läti on liikumas seda teed, et loobutakse ajutiselt taastuvenergianõuete täitmisest. Mõju väljendub mõlemal juhul madalamates tanklahindades. Tänases situatsioonis on vastutustundetu meie inimesi ja ettevõtteid kütuste pretsedenditu hinnatõusu juures jätta üksinda hinge vaakuma,“ kutsub Raamat valitsust üles aktsiisileevendusteks.