Vesinikutehnoloogia ettevõte Elcogen sai 24 miljoni eurose rahasüsti

Elcogeni asutaja ja tegevjuhi Enn Õunpuu sõnul on roheline vesinik tuleviku energiakandja ning Elcogeni tehnoloogia teeb selle kasutamise kõigi jaoks taskukohasemaks. “Arendame maailma kõige efektiivsemat tahkoksiidtehnoloogiat, mille abil meie kliendid loovad lahendusi heitmevaba elektri ja rohelise vesiniku tootmiseks,” ütles Õunpuu. “HydrogenOne'i investeeringu abil saame eelkõige suurendada tootmismahtusid, et rahuldada klientide kasvavat nõudlust. Samuti jätkame oma tipptasemel tehnoloogia arendamist.“

HydrogenOne`i tegevjuht Simon Hogan ütles, et tahkoksiidkütuseelementide järele on suur nõudlus igal pool maailmas, kuna puhta vesiniku sektor kasvab jätkuvalt kiiresti. “Oleme väga rahul, et saime võimaluse toetada vesinikutehnoloogiat arendavat Elcogeni, et nemad saaksid pakkuda veelgi paremaid tooteid oma klientidele. Jätkame selliste potentsiaalikate investeerimisvõimaluste otsimist ka edaspidi,” kinnitas Hogan.