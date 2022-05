Nüüdseks on kõik kolm börsi kaotanud kogu eelmise aasta tõusu ehk indeksid on madalamal tasemel kui 2021. aasta alguses. Sel aastal on kõige suuremat langust näidanud Stockholmi börsiindeks, mis on võrreldes aastavahetusega kukkunud 21,8%. Sarnaselt on ka liikunud Kopenhaageni börs (-18,6%) ja Helsingi börs (-18%).