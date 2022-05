Kaja Kallas avas Balti riikide esimese Radisson Collectioni hotelli

Peaminister Kaja Kallas tunnustas ettevõtjaid investeeringu eest, mis on Eesti hotellinduses märgilise tähtsusega. „Maailma ühe tipp-hotellibrändi Eestisse toomine on tunnustus meie ettevõtjate tööle ja usaldusväärsusele. Samuti näitab see, et rahvusvaheliselt usutakse Eestisse – hinnatakse kõrgelt nii meie ettevõtluskeskkonda kui ka Eesti potentsiaali turismi sihtriigina,“ ütles Kallas.