Confido hakkas pakkuma ööpäevaringset koduvisiidi teenust

„Patsiendid küsivad meilt tihti, kas saame tulla nende juurde koju meditsiinilist abi pakkuma. Uue koduvisiidi teenuse oleme üles ehitanud arvestades just patsientide tagasisidet ja soove. Näiteks saame aidata haige lapse tervisekontrolli, valuhoogude leevendamise või haavahooldusega, võtta analüüse või teha kogu perele puugivaktsiinid,“ kirjeldas uue teenuse vajalikkust Confido terviseteenuste juht Annika Uudelepp. "Kliinikute võrgustik ja digilahendused võimaldasid varemgi mugavalt abi saada, kuid Confido Koduvisiit tõstab meie terviseteenuste kättesaadavuse kliendi jaoks uuele tasemele," lisas Uudelepp.

"Oleme valmis kodudes aitama nii esmaste haigussümptomite kui ka pikaajalisemate probleemide korral. Tervishoiutöötaja viib kohapeal läbi vajalikud protseduurid, nõustab patsienti ja aitab vajadusel leida vastuvõtuaja täpsustavale uuringule või eriarstile,” tutvustas teenust Confido Koduvisiidi projektijuht Erki Limbak, kes on ka ise üks teenust osutavatest eriõdedest. Teenust pakuvad eriõed, kellel on varasem erakorralise meditsiini osakonna või intensiivravi osakonna töökogemus.

“Koduvisiit on mugav viis terviseprobleemide esmaseks diagnoosimiseks ja võimalusel lahendamiseks, vajalike proovide võtmiseks ning edasise tegevusplaani koostamiseks. Samuti on see patsiendisõbralik viis krooniliste haigusseisundite kontrolliks ning leevendamiseks. Koduvisiidi käigus saame pakkuda päris palju teenuseid,” selgitas Limbak, kelle sõnul teostatakse kohapealset ravi hetkeseisundi põhjal ja vajadusel väljastatakse ka ravimiretsepte. Detailse ülevaatega Confido Koduvisiidi teenustest saab tutvuda siin.