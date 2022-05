Tallinna Sadama marginaal vähenes, kuid kasum siiski kasvas

Tallinna Sadama reisijate arv on alates eelmise aasta sügisest järjest kiirenevalt taastunud COVID-19 pandeemia piirangute mõjust, kuid jäi I kvartalis veel ligi poole võrra madalamaks tavapärasest tasemest, mõjutatuna endiselt pandeemia järelmõjudest. Esimeses kvartalis oli konteinerite ja veeremkauba maht rekordiline, kuid vedellast langes üle aastate madalaimale tasemele.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul olid kontserni finantstulemused jätkuvalt tugevad ja kasvasid kõigis segmentides vaatamata mitme tänase kriisi mõjule. „Reisijate segmendis jätkus sügisel alanud taastumine pandeemiast. Kaubaäris, mis on mõjutatud nii energiahindade tõusust kui Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonidest, on toimumas kaubagruppide ümberstruktureerimine - vedellasti languse mõju tasakaalustab suurema marginaaliga ro-ro ja puistlasti kaubamahtude kasv,“ selgitas Kalm börsiteates.

Esimese kvartali oluliste sündmustena toob börsifirma veel välja, et sai kinnituse, et jäämurdja Botnica saadetakse taas suveperioodiks prahtima Kanadasse, uueks juhatuse liikmeks sai Andrus Ait, saavutati kokkulepe Tallinkiga kohtuvaidluse osas (loe täpsemalt siit) ning pandi alus partnerlusele teiste suuremate sadamatega Läänemerel, et luua rohelisem transpordikoridor.