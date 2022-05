EfTEN Real Estate Fund III puhasväärtus vähenes dividendide tõttu

Vähenemine on seotud fondi aprillis tehtud üldkoosoleku otsusega maksta dividende 80 eurosenti aktsia kohta. Ilma dividende välja kuulutamata oleks fondi puhasväärtus kasvanud aprillis tavapärased 0,8%. Aprillis teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1,1 miljonit eurot, mis on 7000 eurot rohkem kui kuu varem. Fondi konsolideeritud kulumieelne tulu oli aprillis 963 000 eurot.

2022. aasta esimese nelja kuu jooksul on fond teeninud kokku 4,39 miljonit eurot üüritulu ning 3,87 miljonit eurot eurot kulumieelset kasumit (EBITA – toim.). EBITDA on kasvanud enamiku kinnisvarainvesteeringute puhul, Saules Miestase kaubanduskeskuse tulemused on kasvanud kõige enam, olles 33% rohkem.