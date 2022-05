Krüptomaailm väriseb: nime poolest stabiilne münt muutus ebastabiilseks

Krüptoraha TerraUSD (UST) hind kukkus eile järsult, tehes seeläbi ajaloo suurima kõrvalekalde oma senisest väärtusest, vahendab CoinDesk. Krüptoplatvorm Binance peatas seetõttu ajutiselt nii UST-iga kui ka selle sõsarkrüptorahaga Terraga kauplemise, mis nüüdseks on siiski taastunud. Kartus on, et värinad hinnas võivad raputada kogu krüptomaailma.