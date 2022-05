"Litsentsitaotlus on kohalikule järelevalvele sisse antud. Ootame sealt tagasisidet, kas mõned dokumendid on puudu või kõik materjalid on olemas. Peale seda algab taotluse menetlus. Me loodame saada litsentsi endiselt käesoleva aasta jooksul, paralleelselt käib seal äri ja värbamine. Just avasime Leedsis uue kontori, kus me palkame 2 IT-tiimi. Kõik tegevused toimuvad paralleelselt ja äri saame teha tänasest Eesti filiaalist, seda see otseselt ei mõjuta," märkis Toomsalu. Litsentsi taotlemine on tema sõnul läinud seni tempokamalt kui oodatud.