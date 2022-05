Globaalne tubakahiid kaalub Rootsi snus'i-tootja ostu

Swedish Matchi aktsiad on peale uudist rallinud täna üle 25%, mis annab ettevõtte turuväärtuseks üle 14 miljardi dollari. Mõlemad ettevõtted on kõnelusi kinnitanud, kuid öelnud samas, et protsess alles käib ning pole kindlust, et lõpliku kokkuleppeni jõutakse, vahendab Bloomberg.