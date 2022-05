Aktsiaturu järsk langus jättis kohalikud investorid külmaks, jätkatakse ostmist

SEB kapitaliturgude maakleri Kert Koppeli sõnul on kohalikud investorid võtnud aktsiaturgude turbulentsi vastu üsna rahulikult, panga klientide seas suuremat paanikat täheldada pole olnud. "Pigem võis silmata, et investorid on aktsiahindade langust ära kasutanud oma positsioonide suurendamiseks. Aga just paaril viimasel kauplemissessioonil on lisandunud ka rohkem müügikorraldusi. Kaubeldakse eelkõige ootuspäraselt tehnoloogiasektori aktsiatega ja need aktsiad on olnud ka üpris volatiilsed ja volatiilsus omakorda toob kaasa aktiivsuse," sõnas Koppel teisipäeva hommikul.