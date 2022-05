Pikalt võidujooksu teinud investeerimisfond kukub kolinal

Woodi strateegia, mille kohaselt valitakse innovatsiooniga seotud aktsiaid, on langenud tehnoloogiakrahhi ohvriks, kuna investorid põgenevad kõrgelt hinnatud kasvuaktsiate eest tõusvate intressimäärade ja kõrge inflatsiooni keskkonnas. Ülisuur kasum, mis tegi Cathie Woodist ühe maailma kuulsaima aktiivse fondivalitsemise pooldaja, on kiiresti haihtumas, kuna mõned tema lemmikaktsiate valikud on kukkunud kuristikku.

ARKK tabas eile peaaegu 10%-line langus, kui S&P 500 langes 3,2%. Fondi kogutootlus alates selle 2014. aasta debüüdist on langenud umbes 122%-ni, vastavalt Bloombergi koostatud andmetele. USA võrdlusindeksi kogutootlus on samal perioodil umbes 128%. Hoolimata sellest, et 2022. aastal langes fond üle 50% jätkavad investorid sinna raha paigutamist. Andmed näitasid, et reedel lisandus veel 41 miljonit dollarit, vahendas Bloomberg.