Aas: riik peab aitama sanktsioonidest mõjutatud ettevõtteid, et vältida pankrotte ja koondamisi

Vene ja Valgevene äri kadumine mõjutab enim Venemaa transiidiga seotud ettevõtteid. Arvestades, et Eesti sadamate kaubamahtudest üle poole moodustab transiit ning Venemaa oli impordi väärtuse järgi suuruselt 2. kaubanduspartner Eestile, siis ennekõike on sanktsioonidest mõjutatud sadamate ja raudteedega seotud ettevõtted. Ühtlasi on Venemaa suuruselt 8. ja Valgevene 31. Eesti ekspordipartner.



„Oleme Euroopa Liiduga loonud hulgaliselt sanktsioone Venemaale, et Putinil kaoks isu sõjategevuse jätkamiseks Ukrainas. Loodetavasti kinnitatakse Euroopas sel nädalal naftaembargo, et surve jätkuks. Küll aga teadsime algusest peale, et ka meie ettevõtted on sanktsioonidest mõjutatud, mistõttu peab riik aitama ettevõtetel enda tegevust ümber mõtestada, et vältida pankrotte ja koondamisi," selgitas Aas.

Esmase ettepaneku järgi oleks toetus suunatud ettevõtetele, kes tegelevad kaubaveoga raudteel, laadungikäitlusega ning sadamad. Statistikaameti andmetel tegutses 2021. aastal nendes valdkondades ligi 100 ettevõtet, mille keskmine töötajate arv on ca 2700.

Aasa hinnangul tuleks läbi Töötukassa anda palgatoetust vähemalt kolm kuud, et säilitada transiidiga seotud ettevõtetes töökohti, mis on kaotanud üle poole enda käibest. „Näiteks Eesti sadamad on olulised piirkondlikud tööandjad ning kui me tahame hoida ära sadamalinnades massilisi koondamisi ja sellega kaasnevaid mõjusid, peame ajutiselt ettevõtteid toetama. Ettevõtetel on vaja veidi aega uute ärisuundade leidmiseks ning koroonakriis näitas, et töö ümber korraldamine on võimalik ka suhteliselt lühikese aja jooksul," lausus Aas.

Majandus- ja taristuminister soovib viienda ja kuuenda sanktsioonide paketi võimalike mõjudega täpsustatud ettepaneku viia valitsusele arutamiseks järgmisel nädalal.

Hetkel toetab riik ettevõtteid uute ärisuundade leidmisel läbi EASi ja Kredexi ühendasutuse ekspertide, kes aitavad leida uusi ekspordi sihtriike ja tarnepartnereid. Samuti nõustavad ettevõtjaid ühendasutuse välismaal paiknevad ekspordinõunikud ja investorkonsultandid.