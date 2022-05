Mis toimub tehisintellekti „kapoti all“ ja miks me seda teadma peame?

Usaldusväärse tehisintellekti (AI) küsimustega tegeles juba 2018. aastal Euroopa Komisjoni moodustatud sõltumatu kõrgetasemeline tehisintellekti eksperdirühm, mis koostas eetikasuunised usaldusväärse tehisintellekti arendamiseks. Dokumendi kohaselt on usaldusväärsel tehisintellektil kolm aspekti, mis iseloomustavad seda kogu süsteemi elutsükli jooksul: a) see peaks olema seaduslik ja vastama kõigile kohaldatavatele õigusnormidele, b) see peaks olema eetiline ja tagatud peaks olema eetikapõhimõtete ja -väärtuste järgimine, ning c) see peaks olema nii tehniliselt kui ka sotsiaalselt töökindel, sest isegi kui kavatsused on head, võivad tehisintellekti süsteemid tekitada tahtmatut kahju.

Ka Pawel Sobocinski hinnangul on tehisintellekti ümber palju haipi, kuid nagu oleme viimastel aastatel õppinud, ei ole „algoritmi usaldamine“ inimkonnale pikas perspektiivis tervislik valik. Samas leiab ta, et tehisintellekt mängib paratamatult meie elus aina olulisemat rolli. Kuid me ei saa entusiastidel lasta kontrollimatult tegutseda. „Kui soovime, et tehisintellekt oleks meie igapäeva osa, siis peavad tehisintellektile tuginevad süsteemid olema nii usaldusväärsed kui ka turvalised,“ on professor Sobocinski veendunud.

Hea näide on tema sõnul meditsiin, kus AI laiem rakendamine seisab alles ees ning on praegu piiratud nendesamade takistuste ja vähese usaldusväärsusega. „Teine hea näide on isejuhtivad autod, mille praegune võimekus ootamatute olukordadega hakkama saada on liiga madal, et täielikult autonoomseid sõidukeid saaks laiemalt rakendada,“ märgib Tanel Tammet.

Täna on tehisintellektiga seotud ka üksjagu müüte ja liigseid ootuseid. Tammeti hinnangul on üks tuntud müüt tema võimekus suuta pea ükskõik mida juba praegu. „Tegelikult on praegused AI süsteemid võimekad ainult väga spetsiifilistes valdkondades ja nõuavad rakendamiseks pikka ja keerulist õppimist suure hulga andmete pealt, mida on tihtipeale väga raske või pea võimatu hankida,“ selgitab Tammet.

Rakendusliku tehisintellekti professor Tanel Tammet on Sobocinskiga ühel meelel: „Tehis­intellekti üks suurtest probleemidest, mida rõhutab muuhulgas Euroopa AI strateegia, on vähene usaldusväärsus ja kerge rünnatavus: väga raske on olla veendunud, et AI ei tee vahel „rumalaid” otsuseid, mida praegused AI süsteemid tihtipeale teevadki.“ Tammet rõhutab, et eriti oluline on usaldusväärsus kriitilistes valdkondades, nagu meditsiin, transport jne, ning AI laiem rakendamine nõuab suutlikkust tagada selle usaldusväärsus.

Turvalisuseks peame Sobocinski sõnul aga tagama, et häkkerid ei saaks kergesti sisse murda ega tekitada IT-süsteemides kaost: varastada või lunastada andmeid, häirida ja võib-olla isegi hävitada kriitilist infrastruktuuri. Küberturvalisuse teebki professori hinnangul eriti keeruliseks – ja seetõttu ka põnevaks – see, et lisaks tehnilistele aspektidele mängib rolli ka inimlik mõõde, kus erinevad petuskeemid, nagu andmepüük, on üles ehitatud ideele, et inimene on iga arvutisüsteemi turvalisuse nõrgim osa.

Selles suunas tegutseb tarkvarateaduse instituudi professor Juri Belikov, kes on koos teiste teadlastega uurinud masinõppe mudelite tõlgendatavuse teemat. See tähendab, et kuigi masinõppetehnikad annavad häid tulemusi, siis tihti ei mõista kasutajad, kuidas need otsused sünnivad, ning seetõttu ei ole need tehnikad kuigi usaldusväärsed. Belikovi jt teadusartikkel „Measuring Explainability and Trustworthiness of Power Quality Dis­turbances Classifiers Using XAI – Explainable Artificial Intelligence“ tegelebki sellele probleemile lahenduse leidmisega.

Belikovi sõnul võimaldavad XAI tehnikad seletada masinõppe mudeleid valdkondades, kus need on kriitilise tähtsusega: kaitsevaldkond, tervishoid ja isejuhtivad autod. „Meie uurijate rühm uuris XAI tehnikaid kasutades elektrisüsteeme ning keskendusime rikete ja elektrisüsteemi nn normist kõrvalekallete klassifitseerimise ülesannetele. Jõudsime tulemusele, millel on märkimisväärne potentsiaal selgitada masinõppe algoritmide otsuseid,“ rääkis Belikov.

Tehisintellekt on küberrünnakute suhtes haavatav

Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse professori Olaf Maenneli sõnul on turvalise tehisintellekti temaatika järjest kasvav uurimissuund ning olukorras, kus AI rakendusi võetakse aina enam kasutusele, tuleb selle teemaga üha rohkem tegeleda ka Eestis. Kui esitada küsimus, miks meil on vaja turvalist AI-d, siis üks põhjustest on, et üha enam valitsuse otsuseid põhinevad suurandmete analüüsil või masinõppevahenditel. Kui nende meetodite sisendit saab manipuleerida, on tulemused samuti valed. Nii et selliste suurandmete tööriistade valedest soovitustest võib teha valesid järeldusi ja otsuseid. Maenneli hinnangul me ei saa hetkel ka väita, et olemasolevad süsteemid on lõpuni turvalised, ning see, mille Eesti on e-teenuste abil üles ehitanud, kujutab endast veel üsna habrast ökosüsteemi.