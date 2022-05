KRAHH | Miljardeid väärt krüptoraha on mõne tunniga kaotanud üle 80% oma hinnast

Terra tipp oli kõigest kuu aega tagasi, 6. aprillil kui krüptoraha hind ületas 106 eurot. Põhjuseks on selle sõsarraha, TerraUSD (UST) allakäik (täpsemalt saab lugeda siit). Viimane peaks olema idee poolest nii-öelda stabiilne münt, mille kauplemishind on kogu aeg umbes dollar, kuid nädala alguses see muutus, langedes esmalt 0,65 dollarini. Seejärel toimus mõningane taastumine – hind oli taas 0,9 dollarit, kuid täna hommikul langes hind alla 0,4 dollari.

UST on langusest hoolimata turuväärtuse poolest üks suurimaid krüptorahasid, olles Coinbase'i andmetel 5,8 miljardi eurose turukapitalisatsiooniga 19. kohal. Kui Terra turuväärtus on nüüdseks langenud 2 miljardini, siis kuu tagasi oli see ligi 40 miljardit eurot.

Teiste krüptorahade puhul päris samasuguseid masendusmeeleolusid pole, kuid üleüldiselt on suurimad tegijad täna languses pärast eilset väikest kergendust. Nii bitcoin ' i kui ethereum'i puhul võib siiski täheldada, et pärast Terra langust toimus väiksem kukkumine. Bitcoin'i väärtus on viimase 24 tunni jooksul vähenenud 3% ja selle kauplemishind on umbes 30 600 dollarit, ethereum'i väärtus on kahanenud 2,5% 2300 dollarini. Mõlemad on novembri tipust langenud 50%.