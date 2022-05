Eesti näitab suunda e-valitsemises Kesk- ja Ida-Euroopa riikide seas kõrgema digitaliseerituse tasemega

Digitaliseerumist analüüsitakse viie digitaalse arengu kategooria kaudu: digitaalne äri, digitaalne valitsus ja avalik sektor, digitaristu, digisektor ja inimkapital. Eesti üldine digiarengu tase on 139 punkti, mis on 39 protsenti kõrgem Kesk- ja Ida-Euroopa riikide keskmisest (100 punkti on määratletud indeksisse kaasatud riikide keskmisena).

Eesti edestab kõiki indeksi riike digitaalsete avalike teenuste osas. Oleme väga kõrgel tasemel pilvetehnoloogia kasutamises, kaugtöös, IKT-spetsialistide töölevõtmises ja veel paljus muus, näidates tugevusi kõigis indeksi digitaalarengu kategooriates. Eestil on võrreldes teiste indeksi riikidega kõige rohkem start-up ettevõtteid elaniku kohta. Eestit tunnustatakse indeksi andmete põhjal e-valitsuse liidrina ning üldise digitaalarengu osas edestab Eesti kõiki teisi Kesk- ja Ida-Euroopa riike. Läbimõeldud investeeringute ja poliitikaga oleme me valmis digitaliseerumise eestvedajatele peagi järele jõudma.

“Me lõime digitaalse tuleviku indeksi, et aidata otsustajatel digitaalset muutust kiirendada. Kuigi Eestil on väga head tulemused, on olulisemad prioriteedid, millele keskenduda, et digitaliseerimist veelgi kiiremini edasi arendada, investeerimine tehnoloogia valdkonna talentidesse, era- ja avaliku sektori ühised investeeringud digitaalsesse infrastruktuuri ning avaliku ja erasektori digiteenuste jätkuv arendamine. Meie uurimistöö näitab, et digitaalselt arenenumad riigid on rohelisemad, jõukamad, uuenduslikumad ja konkurentsivõimelisemad – ja meie Microsoftis näeme Eestit kujunemas digitaalseks keskuseks, mis rajab oma majanduskasvu uuendustele ja uusimatele tehnoloogiatele nagu tehisintellekt,“ kommenteeris Microsofti Baltimaade regioonijuht Vaida Sapole.