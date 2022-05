E-smaspäev kolmekordistas e-ostlemise käivet

„Kui eestlased e-ostlevad päevas kuskil 5-7 miljoni euro ulatuses, siis sel esmaspäeval osteti veebipoodidest 15-21 miljoni euro väärtuses,“ kommenteeris Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Mõni e-pood osutus ostjate seas lausa nii populaarseks, et käive tõusis 50% võrreldes aastataguse E-smaspäevaga või lausa üheksa korda võrreldes tavapäevaga. Ühiskampaania veebilehte külastas 41 000 inimest. Aasta tagasi, pandeemia epitsentris, oli see näitaja 37 000 ja toona tundus, et sellist rekordit on ometi keeruline ületada – kuskil peab ju lagi ees olema.“