Euroopa Keskpanga president vihjas, et intressid võivad tõusma hakata juba juulis

Lagarde lausus, et inflatsioon jääb tõenäoliselt kõrgeks mõneks ajaks ning selleks, et tagada hinnastabiilsus on tähtis hallata inflatsiooniootusi. Ta lisas, et keskpanga võlakirjaostuprogrammi netoostud (lihtsamas keeles rahatrükk) lõppevad kolmanda kvartali alguses, misjärel tuleb peagi baasintressimäära tõus, viidates, et see võiks juhtuda juba mõni nädal pärast netoostude lõppu. Suvel intresside tõstmise alustamist on asunud pooldama üha rohkem keskpankureid, sh Saksamaa ja Prantsusmaa esindajad. Eeldatavalt võiks sel juhul otsus tulla 21. juuli kohtumisel.