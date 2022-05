Eesti Varude Keskuse juht kommenteeris, kuidas tagatakse sügisel gaasivaru kommertsvarude lõppemise korral

Eesti Varude Keskuse uus juht Ando Leppiman sõnas, et Eesti terviklik gaasimaht on miljard eurot aastas. Ta nentis, et gaasist sõltuvad paljud kaugkütjad ja tööstusettevõtted, kes ei saa tehnoloogia tõttu minna üle muudele energiakandjatele. Tema sõnul on makronumbreid vaadates mõju SKP-le marginaalne. Leppiman nõustus, et on siiski sektoreid, kes tarbivad gaasi, ja teema on oluline. "Minu arvates nii ministeerium kui kõik muud asutused, kes tegelevad gaasiteemaga, on suhtunud teemasse tõsiselt," lisas ta.

Gaasiteemale lähenetakse kolmeastmeliselt

Leedu hankis ujuvterminali kaheksa aastat tagasi. Leppiman nentis, et üks osa energeetika varustuskindlusest on see, kas suudetakse pakkuda konkurentsivõimelist tarbijahinda. "Tänase päeva seisuga on otsustatud, et gaasiteemale lähenetakse kolmeastmeliselt," märkis ta. Esiteks tuleb tema sõnul otsustada, kas Eesti ei taha ega saa enam Venemaalt gaasi tarnida. "Turg peab toimima, sellest tulenevalt on otsustatud, et sügiseks peab olema tagatud varustuskindlus," tõdes Leppiman.

Ta rääkis ka gaasivarust, milleks on 1 teravatt-tund. Ta lisas, et sellise varuga on võimalik hakkama saada poolteist külma talvekuud. "Vene varustuskindlusega sealjuures ei arvestata," selgitas Leppiman. Turg toimib pigem nii, et on Klaipėda terminal, sügiseks eeldatavasti tekib ka Paldiski terminal. Leppiman lausus, et nende mahud hoiavad turu toimimas ja Klaipėda terminal saab töötada aasta ringi täisvõimsusel. Lisaks on Leedu terminal taasgaasistamisterminal ja oksjonid tehakse taasgaasimahule.

Gaasivaru on vajalik tarneraskuste korral

"Kaitstud tarbijate varu suurus sõltub sellest, kas kaugkütteettevõtjatel on olemas varu," tõdes Leppiman. Ta lisas, et maagaasi seaduses on toodud ka ettevõtted, kes on majandusele olulised. Samuti tõi ta esile, et gaasivaru on vaja siis, kui tekivad tarneraskused. "Seni, kuni on terminal olemas, on hoiukulu," lausus ta. Leppiman kinnitas, et Eesti Varude Keskuse varu pole mõeldud ühele spetsiifilisele grupile.

"Kõik tegevused, mida täna tehakse, on selleks, et kõikidel tarbijatel oleks võimalik edaspidi gaasi tarbida," sõnas Varude Keskuse juht ja lisas, et hind sõltub turust. Ta märkis, et riigil on võimalik luua võimalused turu tekkeks, millega saab tagada varud. "Kui kommertsvarud peaksid lõppema sügisel, tagatakse gaasivaru Eesti Varude Keskuse poolt," kinnitas ta. Eleringi ja Alexela vaidluse kohta arvab Leppiman, et lahendus leitakse, ja diskussioon peaks olema mitmekesisem.