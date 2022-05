Muuseumijuhid: Eesti ajaloolise mälu pikaajaline säilimine on kriitilises seisus

„Ajal, mil kriisideks valmistumine on olulisem kui see taasiseseisvunud vabariigi ajal kunagi on olnud, peame erilise hoolikusega vaatama, millises seisus saame Eesti riigi esemelise kultuuripärandi järeltulevatele põlvedele jätta," ütles üks paljudest pöördumisele allkirja andnud muuseumijuhtidest, Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide juhatuse liige Anton Pärn.