Päev börsil: oodatust kõrgem inflatsioon, krüptokrahh ja dividendisadu

Balti börsil olid täna suurimad tõusjad ja langejad seotud dividendimaksetega. Kinnisvaraarendaja Trigon Property Development teatas täna, et maksab dividendina välja ligi 600 000 eurot ehk 0,13 eurot aktsia kohta. Kui hommikul oleks see teinud dividenditootluseks 15,3%, siis õhtust hinda arvestades on tootlus 14,4%. Nimelt tõusis aktsia hind uudise peale 5,9%. Trigonist enam tõusis siiski ka üks Leedu ettevõte, Panevėžio statybos trestas (10,9%), kuid seda vaid 410 eurose käibe juures.