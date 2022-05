Tänane krüptokrahh viis inimestelt miljardeid. Krüptospetsialist: Terra sellest ei taastu

"Terve krüpto on pikemat aega olnud „riskivähendamise“ tsüklis. NASDAQi ja bitcoini korrelatsioon oli viimati 0,8 kandis, mis tähendab, et BTC liigub suurimate tehnoloogiaaktsiatega samas taktis. Ülejäänud krüpto liigub üldjuhul bitcoin-iga samas taktis. Lisaks veel on rekordinflatsioonid ja Venemaa agressioon suurendanud turgudeüles riskivähendamist. Ma arvan, et LUNA ja UST-i(terraUSD- toim.) läbikukkumine ei ole krüptole rohkem mõju avaldanud, kui üleüldine makrokeskkond," nentis krüptoekspert Parol Jalakas.