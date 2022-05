Eesti kindlustusidu Cachet kaasas 5,5 miljonit eurot ja sihib Euroopa platvormitöötajate turgu

"Cachet liigub selle tuleviku suunas, kus inimesed saavad töötada siis ja seal, kus nad tahavad. Seepärast keskendume platvormitöötajatele, kes moodustavad 2025. aastaks 20% ELis elavatest majanduslikult aktiivsetest inimestest. Hetkel on käimas suur nihe detsentraliseerimise suunas eesmärgiga anda digitaalses maailmas inimestele kindlus, võimalused ja vabadused," ütles Cacheti kaasasutaja ja tegevjuht Hedi Mardisoo.

“Me oleme täna faasis, kus vaid põrutav idee enam raha tõsta ei aita, vaid vaja on reaalseid tulemusi ja selgeid tõestuspunkte, kus on saadud turu või partnerite verifikatsioon,” märkis Mardisoo. See teeb rahakaasamise kindlustusiduna tema sõnul küll raskemaks, kuid üldiselt läks rahakaasamine tema sõnul kenasti. “Huvi oli ja tagasiside oli positiivne.”