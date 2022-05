Millega tuleb arvestada ukrainlasi palgates?

Ajutine kaitse ja kuidas selle saajat tööle vormistada?

Euroopa Liit on vastu võtnud Ukraina kodanike ajutise kaitse rakendusotsuse, mille kohaselt saavad Euroopa Liidus (sh Eestis) ajutist kaitset taotleda Ukraina kodanikud, kes enne 24.02.2022 elasid Ukrainas ning kes saabusid Euroopa Liitu pärast 24.02.2022. Ajutine kaitse annab õiguse taotleda ka elamisluba. Advokaadibüroo LMP advokaat Päivi Margna sõnul on ajutise kaitse ja elamisloa saanud ukrainlastel õigus Eestis viibida ning töötada. „Ajutise kaitse saanu palkamisel kehtivad kõik samad reeglid nagu Eesti kodanike tööle võtmisel – tööandjal tuleb järgida töölepinguseadust ja miinimumpalga nõuet,“ lisas Margna. Keerulisem on olukord Ukraina kodanike puhul, kes olid Eestis juba enne 24.02, kuna neile ajutise kaitse režiim ei laiene.

Mis saab ukrainlastest, kes töötasid Eestis juba enne sõja puhkemist?

Advokaat Margna selgitab, et nendele Ukraina kodanikele, kes olid Eestis tööl juba enne sõja algust, kehtivad edasi samad nõuded, kuid väikeste erisustega. „Tavapäraselt võib lühiajalise registreeringu alusel Eestis töötada 365 päeva. Kui see periood on tänaseks lõppenud või lõppemas, siis tänu Vabariigi Valitsuse 15.03 määrusele, kui ukrainlasel oli 24.02 lühiajalise töötamise registreering olemas, kuid see on vahepeal lõppenud või lõppemas, võib ta siiski tööd jätkata kuni 31.05,“ sõnas Margna. Tuleb meeles pidada, et lühiajalise töötamise puhul kehtib vähemalt keskmise palga maksmise nõue.