Auto keskmine liisingusumma kasvab. Milline on populaarseim mark?

„Kütusehindade tõusu tõttu pööravad inimesed aina rohkem tähelepanu jooksvatele kuludele – kui ökonoomne on auto ja millised on muud tema kasutamisega seotud kulud. Tuleb meeles pidada, et auto ülalpidamise objektiivsed kulud hõlmavad ka kindlustust, võimalikke remonditöid ja muid kulutusi, näiteks talverehvide soetamist,” räägib Citadele Leasingu juht Rainer Moppel. „Oleme elektriautode ostmist esimeses kvartalis rahastanud 33% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil, kuid loodetavasti see huvi tõuseb veelgi.”