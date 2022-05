Krüptorahade müügilaine jätkub, pihta saavad ka suured tegijad

Enamik suuremaid krüptorahasid on viimase 24 tunni jooksul langenud kahekohalise protsendi võrra, sh ka bitcoin ja ethereum. Bitcoin jõudis täna hommikul korraks ka alla 26 000 USA dollari piiri, kuid kella 10.30 seisuks oli hind mõnevõrra taastunud ning kauples 27 000 dollari juures ehk päevaga langenud 11,3%. Viimati oli bitcoin sellisel hinnatasemel 2020. aasta lõpus. Tipust on suurim krüptoraha langenud 60%, samas on varem esinenud ka suuremaid kukkumisi: 2011. aastal kaotas bitcoin oma tipuväärtusest 99%, 2013. aastal 83%, 2018. aastal 84%.