Kliendid muretsevad privaatsuse pärast. Kas mure on põhjendatud?

Yla mainis, kuidas Bolt Drive puhul katsetatakse ja arendatakse uusi liiklusohutusega seotud lahendusi, mida on võimalik kasutada mitte ainult tõukeratast rentides, vaid ka Bolt Drive'i autosid kasutades. Kõik autod, kus pardakaamera on paigaldatud, on eraldi tähistatud kleebisega, mille sõnum on, et autos on kaamera, mis salvestab teel toimuvat. „Kuigi kõigest 0.02% kõikidest Bolt Drive’i sõitudest satuvad liiklusõnnetustesse, on meie eesmärk seda numbrit veelgi vähendada,” rääkis ta.



Pardakaamera salvestab ainult sõiduteel toimuvat ja läheb tööle siis, kui meie värkvõrk (Internet of Things -toim.) tuvastab ohtlikku sõidustiili, näiteks järske manöövreid, äkilist pidurdamist ja kiirendamist. „See on vajalik abivahend näiteks siis, kui toimunud on liiklusõnnetus, vajame selle kohta tõestust ja välja selgitada õnnetuse põhjustaja,” kirjeldas Yla.